Nach dem Brand an einem Lkw ist der Autobahntunnel Königshainer Berge bei Görlitz am Freitagmorgen in beide Richtungen gesperrt worden. Laut Polizei fing eine Sattelzugmaschine am Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache Feuer. Möglicherweise habe ein technischer Defekt das Feuer ausgelöst, sagte ein Polizeisprecher. Bisherigen Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten. Nach Beendigung der Löscharbeiten gegen 14.30 Uhr wurde der Tunnel wieder freigegeben. Der Lkw sei abgeschleppt worden, hieß es.