Am Donnerstagnachmittag beginnen offiziell die Sanierungsarbeiten am A4-Tunnel Königshainer Berge. Wie die zuständige Autobahngesellschaft mitteilte, wird es dadurch bis voraussichtlich November zu Verkehrsbeeinträchtigungen zwischen den Anschlussstellen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf kommen. Vor dem Sanierungsstart soll der Tunnel am Donnerstagnachmittag für die Dauer von etwa einer halben Stunde zwischen 15:00 und 15:30 Uhr komplett gesperrt werden. Grund dafür sei ein vorgeschriebener Brandtest. In dieser Zeit werde der Verkehr über die ausgeschilderte Umleitung geleitet.

Im Anschluss an den Testlauf der Brandmeldeanlage wird der Verkehr ab 16 Uhr mit jeweils einem Fahrstreifen pro Richtung durch die Südröhre geleitet. Bis November ist dann die Nordröhre in Richtung Dresden gesperrt.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es Verkehrsbehinderungen am Tunnel. Seit Montagmorgen wird der gesamte Verkehr mit je einer Spur in jede Fahrtrichtung durch die Nordröhre geleitet. Denn in der Südröhre wurde die Baustelle für die Sanierungsarbeiten eingerichtet.



Erst am vergangenen Sonnabend war der Tunnel wegen einer Notfallübung gesperrt.