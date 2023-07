Abenteuer eines Wildtieres Elch spaziert über Betriebsgelände bei Königswartha

Seit Sonntag streift eine Elchdame durch die Oberlausitz. Das Tier wurde mehrfach gesichtet, zunächst in der Nähe von Weißwasser. Am Dienstag trottete es in aller Ruhe durch das Kaolinwerk in Caminau bei Königswartha. Schweden-Feeling in Ostsachsen!