Mitić rettet Verein und Karl-May-Spiele nach Theaterbrand

Die Spielgemeinschaft "Gojko Mitić" ist ein Theaterverein mit 130 Mitgliedern, darunter sind rund 80 Kinder. 2003 verlor der Verein durch einen Großbrand alle Kostüme, Kulissen und Requisiten im Wert von mehr als 100.000 Euro. Die Spielgemeinschaft stand vor dem Aus. Innerhalb weniger Stunden sammelte Mitić den Angaben zufolge in ganz Deutschland Spenden. Zur ersten Premiere nach dem Brand übergab er sie an das Laientheater, das so auch dank seiner Unterstützung bis heute fortbesteht.



Veranstaltet werden die Karl-May-Spiele auf einer Waldbühne. Zur Spielzeit 1993 gab es laut Verein sieben Vorstellungen mit 2.000 Besucherinnen und Besuchern, zuletzt waren es 13.500 Zuschauerinnen und Zuschauer bei 22 Aufführungen. Auf dem Programm steht in diesem Jahr "Winnetou II", alle Termine bis zum Finale am 23. Juni sind bereits ausverkauft.

DEFA-Star und immer noch Vorbild

Gojko Mitić wurde 1940 im serbischen Strojkovce geboren. Zum Film kam der einstige Sportstudent, als er sich mit Stunts ein wenig Geld hinzu verdienen wollte. Die westdeutschen Produzenten Arthur Brauner und Horst Wendlandt besetzten ihn in den Karl-May-Verfilmungen der 1960er-Jahre, die im ehemaligen Jugoslawien gedreht wurden. Zum Film-Star wurde er als "Winnetou des Ostens". Am Erfolg des DEFA-Films "Die Söhne der großen Bärin" mit acht Millionen Besuchern hatte er in der Rolle des Häuptlings Tokei-itoh großen Anteil. Er übernahm weiterhin alle Stunts selbst – anders als Pierre Brice als Star der "Winnetou"-Filme im Westen. Bildrechte: mdr/rbb/Progress Filmverleih/Waltraut Pathenheimer

Nach der Wende stand Mitić bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg dann jedoch über 1.000 mal selbst als "Winnetou" auf der Bühne. Zu sehen war er auch in Fernsehserien wie "Verbotene Liebe", "Tierärztin Dr. Mertens" oder "Commissario Brunetti". Außerdem wirkte er in Kinofilmen wie "Helden wie wir", "The Antman" und "Esperanza" mit.

Mit dem Sächsischen Verdienstorden werden seit 1997 Menschen geehrt, die sich besonders für das politische, wirtschaftliche oder kulturelle Leben im Freistaat einsetzen. Für seine Leistungen als Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor wurde Gojko Mitić unter anderem bereits mit der "Ehrenhenne" und dem DEFA-Preis fürs Lebenswerk geehrt.



Zu seinem Engagement in Bischofswerda sagte Mitić selbst einmal: Wenn er dort bei Proben oder Aufführungen dabei sei, merke er, wie die Kinder und Jugendlichen in ihren Aufgaben aufgingen: "Dass ich meinen Namen dafür gegeben habe, darauf bin ich heute sehr stolz."