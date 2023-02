Überkochendes Wasser hat in Bautzen ein Feuer in einer Wohnung ausgelöst. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Einem 28 Jahre alten Mann kochte das Wasser über, das eine neben dem Kochfeld abgestellte Plastikflasche zum Schmelzen brachte. Das darin befindliche Speiseöl entzündete sich und löste einen Fettbrand in der Küche aus. Der Mann rief die Feuerwehr, konnte laut Angaben der Polizei den Küchenbrand aber mit seiner Freundin selbstständig löschen.