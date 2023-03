"Ziel der Großübung war neben der Brandbekämpfung die saubere technische Rettung der eingeschlossenen Personen", so Thomas Baier. Außerdem mussten die geretteten Personen je nach Schwere ihrer Verletzung in Kategorien eingeteilt und medizinisch versorgt werden. All dies habe gut geklappt, so die Bilanz der Organisatoren. Besonders die technische Rettung habe sehr gut funktioniert. An welchen Punkten es Schwachstellen gab, werde jetzt ausgewertet. Dort soll die Ausbildung noch einmal intensiviert werden.