Auf dem Kamenzer Marktplatz werden seit Mittwochmorgen die Ranken für das anstehende Forstfest gewunden. Knapp 100 Freiwillige sind am Vormittag zusammengekommen, um den grünen Festschmuck für die Lessingstadt aus frischem Reisig herzustellen. Die Helfer wollen bis zum Abend fertig werden. Insgesamt soll über 200 Meter Ranke entstehen. Diese sollen am Donnerstag aufgehängt werden, ehe das Kamenzer Forstfest am Freitag startet.