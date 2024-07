Zum Hintergrund: Sowohl das Recherchekollektiv "15 Grad Research" als auch das Else-Frenkel-Brunswik-Institut (Efbi) der Uni Leipzig hatte vor gut einem Jahr Texte über rechte Strukturen in ostsächsischen Unternehmen veröffentlicht. In diesen ging es auch um die Firma Hentschke Bau und deren Geschäftsführer.

Stein des Anstoßes ist insbesondere das Zitat eines ehemaligen Hentschke-Mitarbeiters über menschenverachtenden Aussagen im Pausenraum der Firma. Hentschke weist das als behaupteten Vorfall zurück und klagte gegen "15 Grad Research". Das linke Recherchekollektiv, vertreten von der Vereinigung der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) in Sachsen, verlor den Rechtsstreit am Landgericht Dresden Anfang April in erster Instanz. Der VVN-BdA legte daraufhin Berufung ein. Die öffentliche Verhandlung am Dresdner Oberlandesgericht ist für den 8. Oktober terminiert, wie die OLG-Sprecherin und Richterin Meike Schaaf bestätigte.