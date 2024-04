* Das Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung in Sachsen (EFBI) ist im Herbst 2020 an der Universität Leipzig gegründet worden.

* Ein Ziel der Forschung ist es, mit Methoden der empirischen Sozialforschung einen aktuellen Wissensstand über die gesellschaftlichen Widersprüche und Konflikte zu erarbeiten.

* Die wissenschaftliche Arbeit am EFBI umfasst drei Forschungsfelder: In der Einstellungsforschung werden in einem festen Turnus repräsentative Befragungen zu verschiedenen politischen Themen durchgeführt; die Möglichkeit demokratisch-politischen Handelns wird vertiefend in der Forschung in Konflikträumen untersucht; mit dem Monitoring und der Dokumentation antidemokratischer Strukturen und Social-Media-Aktivitäten soll die Analyse der digitalen Aktivitäten demokratiefeindlicher Akteure ermöglicht werden.

* Das Institut wird vom Freistaat Sachsen gefördert.