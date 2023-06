Freiwillige Feuerwehrleute nutzen seltene Gelegenheit für ein Training, das sonst nicht im Lehrplan steht.

Geübt wurde nicht mit echten Tieren, sondern mit einer riesigen Pferdepuppe.

Immer wieder kann es passieren, dass große Tiere in Notlagen geraten.

In Geißmannsdorf bei Bischofswerda haben am Freitag und Sonnabend insgesamt 35 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bautzen geübt, große Tiere wie Pferde, Rinder oder Esel aus Notlagen zu befreien. Für die Kameraden und Kameradinnen im Alter zwischen 25 und 50 Jahren ein besonderes Training, sagt Gerd Schöbel, Vorstandsvorsitzender Kreisfeuerwehrverbands Bautzen, MDR SACHSEN. Denn anders als beispielsweise in England, stehe die technische Großtierrettung bislang nicht auf dem Standardausbildungsplan für Rettungskräfte. "Da unser Landkreis ja recht ländlich geprägt ist und wir hier viele Großtiere haben, würden wir gern besser vorbereitet sein, wenn irgendwo ein Unfall passiert und wissen, was zu tun ist", so Schöbel.

Üben mit lebensgroßer Pferdepuppe

Unterstützt wurden die Feuerwehrleute von Großtier-Rettungstrainer Lutz Hauch. Seit sieben Jahren unterrichtet der Nordrhein-Westfale Einsatzkräfte von Feuerwehren und anderen Rettungsorganisationen in ganz Deutschland. Begleitet wird er dabei von seinem 200 Kilo schweren Wallach "Sam" - ein Übungspferdedummy mit beweglichen Teilen.

Mit Gurten und einem Zugbrett holten die Feuerwehrleute Wallach "Sam" aus dem Graben Bildrechte: ComCavalo

Auf dem Gelände der Geißmannsdorfer Agrar GmbH wurden verschiedene praxisnahe Situationen trainiert. Immer wieder retteten die Feuerwehrleute "Sam" aus allerlei Notsituationen, in die der Pferdedummy gebracht wurde - zum Beispiel aus einem Graben oder aus einem verunfallten Transporter. Auch Hebegeschirr und Kran kamen zum Einsatz.



Für die freiwilligen Feuerwehrleute war neben den praktischen Übungen auch der theoretische Input hilfreich: "Immer wieder kam der Hinweis, dass die Tiere unter Stress sind und ausschlagen können", so Feuerwerhrmann Schöbel. Sich und andere nicht in Gefahr zu bringen sei dabei besonders wichtig. Eine besondere Herausforderung: Spezialgurte am Tier zu befestigen und sich dabei nicht treten zu lassen.

Echtes Pferd aus Fluss bei Wittichenau gerettet