Nach einer einstündigen Rettungsaktion war es geschafft: Feuerwehrleute und freiwillige Helfer haben ein Pferd gerettet, das im Ortsteil Hoske in die Schwarze Elster geraten war. Wie Wehrleiter Thomas Werner MDR SACHSEN sagte, grenzt die Koppel des Tieres direkt an den Fluss. Wie lange das Pferd im Wasser war und warum es in die missliche Lage geriet, sei unklar.