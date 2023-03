Handwerk Luxusuhr aus der Oberlausitz hat filmreifen Auftritt in Hollywood

Uhrmacherkunst gibt es nicht nur in Glashütte. Auch in der Oberlausitz entstehen Luxusuhren. In Weifa bei Bautzen entwirft und baut Uhrmachermeister Stefan Kudoke in seiner Werkstatt kleine Uhrenkunstwerke. Einige sind so ungewöhnlich, dass Hollywood auf sie aufmerksam geworden ist. Ein Exemplar bekam sogar im Film "Last Looks" eine wichtige Rolle. Wie kam es dazu?