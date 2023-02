Mit dem neuen "Görliwood-Streifen" begibt sich der Film in illustre Gesellschaft. Seien es nun Regie-Schwergewichte wie Wes Andersson ("Grand Budapest Hotel") oder Quentin Tarantino ("Inglourious Basterds"): Görlitz als Drehort ist längst kein Geheimtipp mehr. Die malerische Kulisse zieht Kunstschaffende aus aller Welt an, die Nähe zu den Filmstudios in Babelsberg und Barandov tun ihr Übriges.

Wie die Mitarbeiterin des Görlitzer Filmbüros weiter erklärt, seien viele Punkte für das Jahr noch offen, was aber auch an der Jahreszeit liegt. "Der Jahresanfang ist die Zeit, in der viele Produktionen mitten in den Vorbereitungen stecken", sagt sie. Es ist also in ihren Augen sehr wahrscheinlich, dass sich noch einige weitere Produktionen anschließen und die Klappe gleich mehrfach in Görlitz fällt.