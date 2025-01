Yvonne Beck zeigt auf die Ergebnisse aus dem Gutachten: "Der IQ von Anton geht Richtung 140. Er hat eine schnelle Auffassungsgabe, ist ein guter Kopfrechner und stellt ganz schnell Zusammenhänge her." Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Der IQ von Anton geht Richtung 140. Er hat eine schnelle Auffassungsgabe, ist ein guter Kopfrechner und stellt ganz schnell Zusammenhänge her. Yvonne Beck Mutter eines hochbegabten Kindes

Als sie von den letzten Monaten berichtet, spricht Yvonne Beck oft mit aufgeregter Stimme. "Wir hatten viele schlaflose Nächte", erzählt die Mutter von zwei weiteren Kindern. Denn die passende Schule für Anton zu finden, wurde zur Hängepartie.

Bereits in Grundschule unterfordert

Bereits in der dritten und vierten Klasse der Grundschule sei Anton unterfordert gewesen, sagt Mutter Yvonne. Das sei noch offensichtlicher geworden, als Anton aufs Augustum-Annen-Gymnasium in Görlitz wechselte - einer Schule mit Schwerpunkt sprachlicher Begabtenförderung. "Er sagte, er will nicht mehr in die Schule, ihm ist total langweilig", erzählt Yvonne Beck. Und Anton selbst fügt hinzu: "Unser Klassenlehrer hatte uns Aufgaben gegeben, die wir in zwei Stunden lösen sollten, die ich in zehn Minuten fertig hatte. Dann habe ich Unsinn gemacht." Er habe sich unterfordert gefühlt, sagt er. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Gymnasium mit Begabtenförderung bringt keine Lösung

Sie und ihr Mann haben Anton mehrmals mit Kopf- und Bauchweh aus der Schule holen müssen, schildert Yvonne Beck. Ein Schulwechsel ins Geschwister-Scholl-Gymnasium Löbau mit Begabtenförderung sollte die Lösung sein. Aber: "Anton hatte relativ schnell wieder Schulunlust bis zur Verweigerung. Er ist aus dem Unterricht und durchs Schulhaus gegangen", sagt Yvonne Beck.

Es habe Konflikte mit mehr Lehrern gegeben, Anton habe sich ungerecht behandelt gefühlt. Der Zwölfjährige habe teils massiv den Unterricht gestört. Sie habe oft mit den Lehrern mitgelitten, sagt Yvonne Beck, die selbst an einer Grundschule Lehrerin ist.

Sie und ihr Mann hätten sich allein gelassen gefühlt, sagt Yvonne Beck. Eine konkrete, übergeordnete Beratung fehle in der Region, bemängelt sie. "Es hat uns niemand auf den Weg gebracht, was mit Anton sein könnte."

Freunde habe er keine gefunden, erinnert sich Anton an die Zeit in Löbau. "Das Freundefinden war wirklich schwer. Weil man weiß nicht, wie man sich Freunde macht, wenn man so ist wie man ist. Alle denken dann 'Der hat einen an der Backe'", sagt er. Bildrechte: MDR/Philipp Brendel

Das Freundefinden war wirklich schwer. Weil man weiß nicht, wie man sich Freunde macht, wenn man so ist wie man ist. Alle denken dann 'Der hat einen an der Backe. Anton Beck Schüler

Die Schulleitung habe sehr wertschätzend versucht, eine Lösung für Anton am Gymnasium Löbau zu finden, sagt Yvonne Beck. Doch sie habe die Reißleine gezogen. "Die Rahmenbedingungen mit 27 Kindern in der Klasse und Frontalunterricht waren nicht die, die Anton benötigt." Yvonne Beck nahm Anton von der Schule.

Schulleiter: Für Einschätzung braucht es viel Zeit

Die Schulleitung des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Löbau will sich auf Anfrage von MDR SACHSEN zu ihrem ehemaligen Schüler Anton nicht konkret äußern. "Es ist schwierig einzuschätzen, weil wir wenig Zeit hatten, Anton gut genug kennenzulernen", teilt Schulleiter Torsten Berndt mit. Die Betreuung von begabten Schülern brauche sehr viel Zeit und intensiven Kontakt. Anton war aber nur wenige Monate auf der Schule.

Ist die Suche von Antons Familie nach einer passenden Schule in der Region ein Einzelfall? Auch Susan Voth aus Weißwasser berichtet von Schwierigkeiten, eine geeignete Schule für ihren begabten Sohn Simon zu finden. Im Kindergarten und bei der Schuluntersuchung sei die Begabung des Sechsjährigen aufgefallen, sagt Susan Voth. Bildrechte: Susan Voth

Auch sie habe sich bei bei der Schulsuche anderthalb Jahren allein gelassen gefühlt, berichtet sie. Dabei bemängelt sie: "Es fand überhaupt keine Kommunikation zwischen uns als Eltern und den Schulen statt. Wir wussten weder, ob es überhaupt einen Schulplatz für Simon gibt und wie man ihn unterstützen kann."

Im August 2023 habe sie Simon für eine Grundschule in Weißwasser angemeldet. Erst acht Monate später sei eine Rückmeldung gekommen, sagt Susan Voth. Da habe sie bereits die Zusage für den Sechsjährigen von einer Freien Grundschule mit Begabtenförderung im 30 Kilometer entfernten Forst erhalten.

Es fand überhaupt keine Kommunikation zwischen uns als Eltern und den Schulen statt. Wir wussten weder, ob es überhaupt einen Schulplatz für Simon gibt und wie man ihn unterstützen kann. Susan Voth Mutter eines begabten Sohnes

Bildrechte: Susan Voth

Stadt Weißwasser: Mehrere Gespräche mit Familie

Die Stadt Weißwasser stellt das auf Anfrage von MDR SACHSEN anders dar. Es habe mehrere Gespräche mit der betroffenen Familie gegeben. Man war an "einer Lösung im Sinne der Familie interessiert", heißt es. Der Mutter wurde der Stadt zufolge erklärt, dass es in Weißwasser keine Schulen mit einer speziellen Begabtenförderung gibt. Man habe dennoch eine Schule in der Stadt empfohlen.

Zudem teilt die Stadt mit, dass die Fristen für die Schulanmeldung gesetzlich vorgegeben sind. Demnach erfolgt die Schulanmeldung im August eines jeden Jahres, die Aufnahmebescheide werden erst im Mai durch das Landesamt für Schule und Bildung verschickt.

Erstklässler fühlt sich an freier Schule wohl