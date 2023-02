Die diesjährigen Krabat-Festspiele in Schwarzkollm sind schon wieder ausverkauft. Alle der insgesamt rund 12.000 Tickets für die 15 Aufführungen sind weg, teilten die Veranstalter mit. Als erstes hatte am Vormittag der Online-Verkauf begonnen. Da sei aus dem Ansturm ein richtiger Orkan geworden, sagte Peter Siebecke von den Krabat-Festspielen: "Wir hatten in den ersten drei Minuten 30.000 Zugriffe". Der Server sei zwischenzeitlich einmal ausgefallen, was aber schnell behoben werden konnte. Das Online-Kontingent sei innerhalb von acht Minuten weg gewesen. Der telefonische Kartenverkauf lief noch bis zum Nachmittag.

Mit etwas Glück noch Restkarten

In den vergangenen Jahren war die Nachfrage ähnlich groß. Diesmal wurde deshalb nach Angaben der Veranstalter ein Dienstleister mit dem Verkauf der Karten beauftragt. Damit sei auch die Einführung eines digitalen Ticketsystems verbunden. Wer am Mittwoch den Kartenverkauf verpasst habe, könne sich in einigen Tagen noch einmal über etwaige Restbestände auf der Internetseite der Krabat-Festspiele informieren.

Am Bühnenstück wird noch geschrieben