Landkreis Bautzen Erkrankter Wolf in Kubschütz gesichtet

In der Lausitz ist in der Gemeinde Kubschütz ein erkrankter Wolf gesichtet worden. Das Tier weise eine Verletzung des linken Hinterlaufs und Anzeichen von Räude auf, teilte das zuständige Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie mit. Bei der Fachstelle Wolf waren in den vergangenen Wochen vermehrt Meldungen von Bürgern eingegangen, die das kranke Tier beobachtet hatten.