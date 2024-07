Herr Krause, wie haben Sie in dem Winter der Autobahnblockaden und Traktorenkonvois den Zusammenhalt Ihrer Kollegen erlebt?

Mike Krause: Er war stetig gewachsen. Es kamen immer mehr Landwirte, die gemeinsam mit uns an vorderster Front standen. Und mit jedem Gespräch haben wir gemerkt, egal welche Produktionsform - ob Biobauer oder konventionell wirtschaftender Betrieb - wir hatten fast alle die gleichen Probleme.

War diese Wucht, mit der sich die Empörung aus der Landwirtschaft über Sachsen und die Bundesrepublik ergoss, vorhersehbar gewesen?

Nein, wir hatten gehofft, dass die Politik eher ein Einlenken hat.

Was haben die Bauern mit den Demonstrationen erreicht?

Wenig, wenn man es an etwas Greifbarem messen will. Wir haben zum Beispiel erreicht, dass die Kfz-Steuerbefreiung für unsere Fahrzeuge bleibt. Und die Agrardiesel-Vergütung wird jetzt schrittweise abgeschmolzen. Das ist zwar auch nicht in Ordnung, aber zumindest ein kleines Zugeständnis. Aber das ist nicht das, was wirklich gebraucht wird. Die echten Probleme werden ignoriert.

Was sind denn die echten Probleme?

Die Landwirtschaft hat keine Planungssicherheit für die Zukunft, uns fehlen verlässliche Rahmenbedingungen. Zum Beispiel bei den Tierhaltungsformen: Land auf, Land ab müssten wir in unsere Betriebe investieren. Aber es ist nicht möglich, weil wir nicht einmal wissen, was in zwei Jahren an Rahmenbedingungen gelten wird und wie viel Platz für eine Kuh oder ein Schwein vorgesehen werden muss.

Werden die Produktionsbedingungen von der EU bestimmt oder legen wir Deutschen sie fest?

Teils, teils. Ein Teil wird von der Europäischen Union festgelegt. Aber im Bundestag werden die Regularien zum Teil noch verschärft. Dadurch kommt es zu einer Wettbewerbsverzerrung, weil dann beispielsweise die spanischen Kollegen wesentlich günstiger die gleiche Milch erzeugen können als wir.

Woran hapert es außerdem?

Wir brauchen einheitliche Standards bei importierten Waren und wir ersticken in Bürokratie. Und es scheint nicht möglich, dieses System an Bürokratie zu ändern. Für den Bürokratieabbau wird zum Beispiel wieder eine Kommission gebildet, die Personal bindet, das rausfinden soll, wo wir einsparen. Der ganze Apparat ist so steif, es ist katastrophal.

Was wäre eine praktikable Lösung?

In der Verwaltung zu kürzen. Unsere Mitarbeiter in den Landwirtschaftsbetrieben werden weniger, aber die Verwaltung für die Landwirtschaft nimmt personell zu. Es gibt mehr Leute, die die Landwirtschaft überwachen, als tatsächlich in ihr arbeiten, so der Eindruck.

Würde es helfen, mehr Vertrauen in die Arbeit der Landwirte zu setzen?