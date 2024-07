Andere Einnahmequellen müssen da die unwirtschaftlichen Bereiche mitfinanzieren. So übernimmt Krause in seiner Gegend einen Teil des Winterdienstes und fährt mit seiner Landmaschine im Winter früh zum Schneeschieben raus.

Dass die Großhändler die Preise so drücken können, sei ein Grund, warum der Landwirt vor fünf Jahren anfing, auf die Straße zu gehen. Zeitgleich begann er mit Kollegen, den Verein "Land schafft Verbindung" (LSV) auf die Beine zu stellen. Es sei keine Konkurrenz zum bestehenden Bauernverband, aber gerade dieser sei ziemlich festgefahren gewesen, erklärt der LSV-Vorsitzende die damalige Situation.

"Wir wollen die gleichen Tierwohl-, Umwelt- und Sozialstandards bei allen Handelsabkommen, die abgeschlossen werden", so Stark. Auch sei man gegen eine pauschale Flächenförderung. Besser sei die direkte Bezahlung von Umweltleistungen zum Beispiel für Zwischenfruchtanbau, Strohtierhaltung, Weidetierhaltung oder Blühstreifen. Dann könne jeder Landwirt selbst entscheiden, ob er das macht. Und natürlich müsse die Gesellschaft, wenn sie das so wünscht, auch dafür zahlen, erklärt Stark im Hinblick auf die Billiglebensmittel in Discountern.