Das Lausitzbad in Hoyerswerda öffnet am zweiten Weihnachtsfeiertag nach umfangreicher Modernisierung wieder für Besucher. Nach Angaben der städtischen Wirtschaftsbetriebe wurden die Laborwerte des Badewassers geprüft, sie seien in Ordnung. Damit könne der Probebetrieb im Erlebnis- und Kinderbereich anlaufen. In den vergangenen Tagen wurden noch neue Ticketautomaten und ein neues Kassensystem getestet. Auch im Gastrobereich laufen die letzten Vorbereitungen für die Wiedereröffnung.

Bildrechte: picture alliance / imageBROKER | Max Gärtner