Die Ausstellung informiert auch über die turbulenten Jahre des Schlosses in den frühen 1990er-Jahren. Verschiedene Investoren interessierten sich damals für das Schloss. Doch einerseits herrschte Desinteresse am heutigen Torgauer Wahrzeichen.

Andererseits ging die Angst um, dass das Schloss zu einer Investionsruine verkommen würde, berichtete der ehemalige Staatsminister und CDU-Landtagsabgeordnete Frank Kupfer. "Die Torgauer wollten eine sinnvolle Nutzung für das Schloss". So sei unter seiner Federführung ein Initiativkreis gegründet worden. Heute ist das Schloss auch Verwaltungsgebäude für das Landratsamt Nordsachsen.

Letztlich spielt in der Ausstellung auch das Thema Musik eine Rolle. Eines der Exponate stammt vom Unternehmer und Influencer Markus Scholz. Er hat drei Notenschlüssel in ein mannshohes Stück alte Esche geschnitzt und die linke Randseite des Kunstwerkes akribisch geschliffen.

Über die Gedanken dahinter sagte der unter dem Spitznamen "Locke" bekannte Künstler im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Eine glatte saubere Seite - so will uns die Gesellschaft. Die Notenschlüssel stehen für die Melodie des Lebens, denn jeder Mensch geht durch verschiedene Schaffensperioden. Nicht jeder Notenschlüssel ist gleich und so kann ich die Vielschichtigkeit des Menschen zeigen".