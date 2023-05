In Niesky ist die Feuerwehr am Sonntagvormittag zu einem Brand im Stadtzentrum gerufen worden. Dort war im Keller eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung musste das Haus evakuiert werden. Wie die Polizei MDR SACHSEN mitteilte, wurden 16 Menschen in Sicherheit gebracht.

Die Feuerwehr war mit mehreren Löschfahrzeugen im Einsatz. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO / Martin Wagner