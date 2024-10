Die Sanierung der wegen Rissbildung geschlossenen Kita "Am Hasenberg" in Kamenz-Wiesa wäre ein teures Unterfangen. Ein Gutachten zu dem Gebäude schätzt die Kosten für die Stabilisierung des Hauses auf 3,5 Millionen Euro.

Wie der Kamenzer Stadtsprecher Thomas Käppler MDR SACHSEN auf Anfrage bestätigte, favorisiere man deshalb den Neubau eines großen Kita-Komplexes in Kamenz-Ost - ohne den Erhalt der Kita "Am Hasenberg". Der Stadtrat soll in der nächsten Sitzung endgültig über Zukunft des Hauses entscheiden.