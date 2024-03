Für die Kamenzer Kita "Am Hasenberg" ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vom Stadtrat am Dienstag ist stattdessen ein Kita-Konzept in Auftrag gegeben geworden. In dem soll auch eine Variante mit der Kita "Am Hasenberg" entwickelt werden. Es sollen zwei Varianten für eine künftige Kinderbetreuung in Kamenz-Ost durchgespielt werden, führte der Stadtrat der Linken, Alex Theile aus: "In einer Variante ein Neubau mit 170 Plätzen und in einer zweiten ein Neubau mit 130 Plätzen plus der Beibehaltung des Hasenbergs".