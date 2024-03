Die städtische Kita "Am Hasenberg" in Kamenz ist am Dienstag kurzfristig geschlossen worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, wurde eine vermehrte Rissbildung am Gebäude festgestellt. Allerdings konnte die Ursache dafür nicht eindeutig gefunden werden. "Radio Lausitz" zitiert eine betroffene Mutter, die Elternsprecherin Patricia Teske. Demnach habe die Stadt mit Aushängen am Montagnachmittag über die Schäden informiert. Abholen konnten die Eltern die insgesamt 21 Kinder nur noch durch einen Hintereingang des Hauses.