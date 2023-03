Die männliche Hauptrolle in dem Stück spielt Tarik Mann. In dem Stück heißt der Schüler Uwe, wird von der Stasi bespitzelt und versucht, aus der DDR zu fliehen. "Es war überwältigend hier vor so vielen Mensch auf der Hauptbühne zu spielen", sagt der 18-Jährige. Auf der Bühne könne man, "das, was so in einem drin schlummert, einfach mal rauszulassen". Sich so vor anderen zu öffnen und vor ihnen zu singen, erfordere Mut und tue auch dem Selbstvertrauen gut. Jedem, der Interesse an Theater oder Gesang hat, rät Tarek, es einfach auszuprobieren: "Zeig’ deine Kunst!“

Auf der Hauptbühne des Bautzener Theaters zu spielen, sei überwältigend, sagt Tarik. Bildrechte: MDR/Jörg WInterbauer