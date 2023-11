Wer ist Tri-Star? - Das Unternehmen ist seit mehr als 40 Jahren in Australien und den USA tätig.

- Der Konzern erschließt Rohstofffelder, hauptsächlich Öl- und Gasvorkommen und baut diverse Bodenschätze in großem Format ab.

- Der Firmensitz ist in Brisbane, Queensland.



Quelle: Firmenangaben Tri Star.