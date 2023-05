Auch in Deutschland werden seit Jahren Vorkommen erkundet. Mit am weitesten fortgeschritten ist das britische Unternehmen "Zinnwald Lithium". Sein Projekt in der Zinnwälder Gegend gehört laut Deutscher Rohstoffagentur (DERA) zu den wichtigsten Projekten im sogenannten PFS/DFS- oder Machbarkeitsstudien-Stadium. Es befindet sich auf dem gleichen Erzkörper wie das Lithium-Zinn-Projekt Cinovec, einem der größten Lithiumvorkommen in Europa.