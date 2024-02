Unbekannte haben an die Fassade des deutsch-sorbischen Volkstheaters in Bautzen ein Hakenkreuz gesprüht. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz MDR SACHSEN sagte, ist das verfassungsfeindliche Symbol bereits in der Nacht zum Mittwoch aufgetragen worden. Ein Zeuge habe der Polizei einen Hinweis gegeben. Wer das etwa 1,70 Meter große Hakenkreuz angebracht habe, sei noch nicht bekannt.