Nach einer möglichen Brandstiftung an einem Jugendclub in Göda bei Bautzen sucht die Polizei nun Zeugen. Wer den Vorfall oder mögliche Täter beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Am frühen Sonntagmorgen war aus bisher ungeklärter Ursache ein Brand in einem Vereinshaus am Stausee ausgebrochen. Der im Gebäude untergebrachte Jugendclub war dabei ausgebrannt. Die Flammen hatten auch den benachbarten Dorfclub beschädigt.