Geht es nach dem Regionalen Begleitausschuss für das Lausitzer Revier, können sich elf Strukturwandel-Projekte aus der Region über viel Geld freuen. Auf seiner Sitzung am Mittwoch in Görlitz hat er sie bestätigt, insgesamt könnten damit 140 Millionen Euro fließen. Allerdings muss der Bund im nächsten Schritt noch grünes Licht geben, erst dann ist das Geld sicher. Zu den Projekten zählen unter anderem ein Demenzkompetenz-Zentrum bei Löbau, die Neugestaltung der Strandpromenade am Olbersdorfer See bei Zittau und eine neue Fußgängerbrücke über die Spree in Bautzen.