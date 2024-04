Die Stadt Weißwasser und die Gemeinde Krauschwitz im Kreis Görlitz können mit insgesamt 13,4 Millionen Euro rechnen. Sachsens Ministerium für Regionalentwicklung zufolge stammt das Geld aus dem Bundes-Fonds für den Strukturwandel in den Kohleregionen. Demnach werden mit dem Geld Trinkwasserleitungen in Weißwasser sowie ein neues Verwaltungsgebäude in Krauschwitz mit zwei angegliederten Arztpraxen und einem Pflegedienst gefördert.