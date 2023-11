Verbunden mit dem Aus der Kohleverstromung bis 2038 hatte der Bund Sachsen-Anhalt Investitionen in Höhe von 4,8 Milliarden Euro zugesagt. Das Geld soll in Projekte fließen, die die Kohleregionen in neue wirtschaftliche Bahnen lenken. Oberstes Ziel dabei sind neue Jobs abseits des Braunkohleabbaus. Bislang seien Förderbescheide in Höhe von rund 360 Millionen Euro bewilligt worden, so Ute Albersmann.