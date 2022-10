Auf der A4 zwischen Ohorn und Burkau hat sich am Donnerstag kurz vor 13 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam ein 29 Jahre alter Fahrer mit seinem Truck aus ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug sowie dem Anhänger eines 51 Jahre alten Fahrers, der dort wegen einer Panne halten musste.

In dem Fahrzeug befanden sich drei weitere Personen. Eine Frau wurde schwer verletzt. Sie musste laut Polizei per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autobahn Richtung Görlitz war eine Stunde voll gesperrt. Seit etwa 14 Uhr wird der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.