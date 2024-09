Die A4 ist bei Bautzen in Richtung Dresden gesperrt. Wegen der Sperrung wird der Verkehr durch die Bautzener Innenstadt geleitet. Es staut sich in der Stadt, aber auch auf der Autobahn bis nach Nieder Seifersdorf zurück. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Wie die Polizei mitteilte, ist am Mittwochmorgen ein Lkw im Baustellenbereich zwischen Bautzen-Ost und Bautzen-West gegen die Mittelleitplanke gefahren. Derzeit sei ein Kran vor Ort. Die Aufräumarbeiten könnten bis mindestens 15 Uhr am Nachmittag dauern, so die derzeitige Einschätzung. Zusätzlich hat es nach Angaben der Autobahnpolizei noch einen weiteren Unfall mit drei Lastern zwischen Weißenberg und Bautzen-Ost gegeben.