In Sohland an der Spree sind bei einem heftigen Zusammenstoß zweier Autos die beiden Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, war am Sonntagabend auf der Staatsstraße 116 ein 29-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer Kurve frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Dessen 19 Jahre alter Fahrer musste ebenso ins Krankenhaus gebracht werden wie der Unfallverursacher. Dabei kam auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. An beiden Autos entstand laut Polizei Totalschaden. Die Unfallursache ist bisher unklar. Weil bei dem Unfall Kraftstoff und Öl auf die Straße gelangten, war die Straße wegen Reinigungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.