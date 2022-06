Sieben Jahre und sechs Monate Haft wegen Totschlags - so lautet das Urteil im Prozess um den Tod eines 16 Jahre alten Mädchens in Großröhrsdorf im September vergangenen Jahres. Verurteilt wurde der Täter nach Jugendstrafrecht. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der damals 15-Jährige das Mädchen getötet hatte. Er selbst hatte gestanden.