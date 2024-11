Nadine Höckendorff engagiert sie sich schon seit über einem Jahr ehrenamtlich im sogenannten Perspektivteam der Gemeinde. Bis heute ist sie tief betroffen, wenn sie die Ruine der Großröhrsdorfer Kirche sieht. "Drei von vier Kindern von uns sind in der Kirche sind getauft, unser jüngstes Kind war das letzte Kind, was hier getauft wurde."



Mit dem Wiederaufbau der Kirche verbindet sie auch Hoffnungen. Die Resonanz auf die Umfrage zur möglichen Gestaltung der neuen Kirche in Großröhrsdorf sei riesig gewesen: "Wir haben Rückmeldung bekommen von allen Alltersstufen, zu den Jugendlichen sind wir direkt mit hingegangen, und haben gefragt im Konfirmandenunterricht, so dass jeder die Möglichkeit hatte, daran teilzunehmen." Die Umfrage gab es digital und auch in Papierform.