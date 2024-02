Am Landgericht Bautzen ist im Prozess um den Kirchenbrand von Großröhrsdorf ein Urteil gesprochen worden. Der 41 Jahre alte Angeklagte wurde wegen schwerer Brandstiftung zu einer Haftstrafe von insgesamt neun Jahren Gefängnis verurteilt. Die Richter am Landgericht Bautzen sahen es als erwiesen an, dass der Mann am 4. August des vergangenen Jahres ein Fenster der barocken Kirche eingeschlagen, Benzin verschüttet und es dann angezündet hat. Die Richter folgten damit der Forderung der Staatsanwaltschaft.