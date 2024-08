Ein Jahr nach dem verheerenden Brand der Stadtkirche Großröhrsdorf ist am Sonntag mit einem Gottesdienst an das Feuer erinnert worden. Der Pfarrer der evangelischen Kirchgemeinde, Stefan Schwarzenberg, warb dabei um Zuversicht. Die Ruine sei zwar eine offene Wunde in der Stadt, ein kollektiver Schmerz. Die Aussicht auf die Weihe einer neuen Kirche lasse jedoch nach vorn schauen.

Für den Wiederaufbau der Stadtkirche in Großröhrsdorf seien bislang fast 512.000 Euro an Spenden zusammengekommen, so Schwarzenberg. Er nannte den Jahrestag eine "weitere Station" auf dem Weg. "Es wird weitergehen", versicherte er. Der Gedenktag ein Jahr nach dem Brand der "barocken Schönheit" sei auch ein Anlass, "sich von der historischen Stadtkirche zu verabschieden", sagte der Pfarrer.



Wie ein neues Gebäude aussehen soll, hat die Kirchgemeinde noch nicht entschieden. Bis zum 1. September findet eine Online-Umfrage statt, deren Ergebnisse die Grundlage für einen Architektenwettbewerb bilden sollen. Entstehen soll laut Gemeinde eine zeitgemäße und innovative Kirche. Reste des historischen Gebäudes sollen möglichst integriert werden. Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

Der Gedenkgottesdienst war zunächst auf dem Friedhof neben der Kirchenruine geplant, wurde jedoch wetterbedingt in das Kirchgemeindehaus in Großröhrsdorf verlegt. Weit mehr als 100 Menschen nahmen daran teil. Wegen begrenzter Platzkapazitäten verfolgten einige Besucherinnen und Besucher die Veranstaltung draußen vor dem Gebäude. Für den Nachmittag hatte die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde auf die Pfarrwiese in Großröhrsdorf zu einem Konzert mit Posaunenchören eingeladen.

Wandel in der Stimmung