Der Produzent von Wärme-Anlagen Yados bei Hoyerswerda investiert 20 Millionen Euro in die Vergrößerung seines Standortes. Bereits bis Ende des Jahres sollen im Gewerbegebiet in Nardt die neuen Hallen stehen, teilte das Unternehmen mit. Die Produktionsfläche verdoppele sich dann auf 24.000 Quadratmeter.

Yados ist außerdem auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. So soll die Belegschaft von aktuell 300 auf 600 verdoppelt werden. Die Rekrutierung von Personal werde eine Herausforderung, aber man sei optimistisch, so die Geschäftsleitung. Gesucht würden Fachleute für IT genauso wie Schweißer und Produktionshelfer. "Wir gehen davon aus, dass sich der Fernwärmemarkt in den nächsten Jahren verdoppeln, wenn nicht gar verdreifachen wird", sagt Prokurist Olaf Besser. Das könne man nur bedienen, wenn man dafür heute schon die Ausrüstung und Produktionskapazitäten schaffe.