Am Mittwoch gewannen die Sorben das Viertelfinale gegen die Kroaten aus Serbien. Die Lausitzer gingen durch einen frühen Treffer in der dritten Minute in Führung. Mitte der ersten Halbzeit gab es dann den Ausgleich. In den zweiten 45 Minutenkonnten die Sorben dann noch einmal aufdrehen: Zwei Treffer von Christian Rinza brachten den 3:1 Sieg.