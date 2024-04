In Görlitz haben Ermittlungen einer Polizistin nach einem Todesfall für einen Betrugsverdacht gesorgt. Wie die Polizeidirektion mitteilte, hatten Anwohner ein Foto einer hinterlassenen dienstlichen Visitenkarte der Beamtin samt Mobilfunknummer in einem sozialen Netzwerk veröffentlicht. Sie seien fälschlicherweise von einem Betrugsversuch durch falsche Polizisten ausgegangen, hieß es.

Die Beamtin ermittelt den Angaben zufolge im Fall eines tot aufgefundenen Mannes. Der 28-Jährige war in der vergangenen Woche mit schweren Brustverletzungen vor einem Wohnhaus in Görlitz entdeckt worden. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN teilte die Polizei am Donnerstag mit, aus "ermittlungstaktischen Gründen" noch keine Angaben zu Verdächtigen oder dem Tathergang machen zu können.