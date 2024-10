Insbesondere soll die Beschuldigte dem ebenfalls bereits festgenommenen Jian G. - ein ehemaliger Mitarbeiter des AfD-Politikers Maximilian Krah - Informationen zu Flügen, Fracht und Passagieren weitergegeben haben. Dabei habe es sich vor allem um Informationen über den Transport von Rüstungsgütern sowie Personen mit Verbindungen zu einem deutschen Rüstungsunternehmen gehandelt. Die Frau ist daher der geheimdienstlichen Agententätigkeit für einen chinesischen Geheimdienst laut Bundesanwaltschaft "dringend verdächtig".



Sie wurde am Montag von Beamten des Bundeskriminalamtes in Leipzig gefasst, ihre Wohnung und der Arbeitsplatz wurden durchsucht. Der Ermittlungsrichter in Karlsruhe eröffnete ihr noch am selben Tag den Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.