Bissanzeiger piepen

Unterdessen suchen sich Richard und seine Schwester Elisabeth den Angelplatz aus. Am ganzen Ufer des Großteichs verteilt haben sich an diesem Sonnabend Angler eingerichtet. Bei einigen vermitteln Klapptisch und Stühle gemütliche Campingstimmung, bei anderen Doppelhalterungen für Angelruten und schrankgroße Zubehörkoffer Respekt und Demut.

Madenparty in der Schachtel

Dazu piept es, als öffne jemand ständig sein Auto. Das sind elektronische Bissanzeiger. Sowas haben wir nicht. Naja, wir werden einfach gucken, ob bei uns der Schwimmer - im Angelsprech die Pose - wackelt.

Wir breiten an unserem Platz eine Decke aus, stellen unsere Hocker hin und platzieren die Angeln. Elisabeth öffnete die frisch erworbene Madenbox und blickt in - bäh - ein weißes Gewimmel. Der Papa muss her!

Das ist eklig. Elisabeth beim Blick in die Madenschachtel

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Eine Made wird mit spitzen Fingern aus der Wurmparty gefischt und an den Haken gefummelt. "Das ist eklig", findet Elisabeth. Wir beschließen, lieber mit den eingeweichten Maiskörnern zu angeln.

Angeln und Durchatmen

Und jetzt kommt das Schöne: Während die Kinder ihre Angeln auswerfen und wieder einholen, passiert etwas mit der Zeit. Sie scheint still zu stehen und gleichzeitig im Flug zu verstreichen. Wir sind hier am See in Familie zusammen, ohne dass wir uns als Eltern um etwas kümmern oder zusätzlichen Spaßfaktor bieten müssen. Es wird nicht mal nach den Handys verlangt. Wow.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Fangerfolge mitohne Anglerlatein

Mein Blick fällt zum Nachbarn, der gerade einen massigen Karpfen aus dem Wasser wuchtet. Der Ukrainer Maxim Filonjenko zeigt mir seinen Fang. Er ist mit seiner Frau Irina das dritte Mal am Großteich. Heute hat er vier Fische im Kescher - alles Karpfen.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Nun bin ich neugierig geworden. Ich erfahre, an welcher Stelle heute der richtig große Fang gemacht wurde und gehe hin. Ausgerechnet dort ist es am ungemütlichsten. Hannes Winterlich sitzt mit seinem Angelfreund in direkter Nähe vom dauerdröhnenden Aggregat, das den Verkaufscontainer der Kittners mit Strom versorgt.

Man sollte nicht auftrampeln. Fische nehmen Schwingungen wahr, Geräusche eigentlich nicht so. Hannes Winterlich Angelprofi

"Ist das nicht zu laut?", frage ich. "Nö, nö. Ist an sich angenehm nach 'ner Stunde ungefähr", meint der 19-Jährige. Ich bin kurz verwirrt und präzisiere meine Frage. "Ach für die Fische? Nö, das stört die Fische nicht. Man sollte nur nicht auftrampeln. Die Fische nehmen Schwingungen wahr, Geräusche eigentlich nicht so."

Zum Beweis präsentiert der junge Mann aus Kreba-Neudorf einen mega Spiegelkarpfen. Zwei bis drei Kilo wird er nach seiner Schätzung wiegen, mit Anglerlatein fünf Kilo.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Der 19-Jährige ist leidenschaftlicher Angler, ein Fan vom Großteich und bereits das sechste Mal hier. "Ich habe hier einen 1,38 Meter Stör gefangen. Hier ist von allem was Großes drin, Karpfen bis 20 Kilo ungefähr."

Schwanenalarm und Rückzug

Mir bleibt die Luft weg, die Angaben sind hoffentlich mit Anglerlatein. Sonst muss ich fürchten, dass mein Mann gerade mit einem walähnlichen Karpfen ringt. Ich gehe besser zu unserem Platz zurück.

Mama, ich habe ein Blatt gefangen. Elisabeth Angelneuling

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

"Mama, ich habe ein Blatt gefangen", ruft mir von dort meine achtjährige Tochter begeistert zu und ich bin erleichtert. In den nächsten Stunden wird sie noch Schilf und ein paar Zweige aus dem Wasser holen sowie beim Ausholen der Rute den Angelhaken in ihr Kleid festhängen. "Ich habe mich selbst gefangen", heißt es dazu mit großer Freude. Mein Sohn ist dagegen mit Ernst und Ehrgeiz bei der Sache - er will einen Fisch. Leider beißt keiner an.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Dafür steuert ein großer Schwan auf uns zu. Er hat die Flügel kämpferisch aufgestellt und faucht böse. Dann frisst er uns doch tatsächlich das Lockfutter für die Fische weg. Okay, wir packen unsere Sachen.