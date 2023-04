Auch beim Bärwalder See prallen die Interessen von Anglern und Naturschützern aufeinander. Eine sechsstellige Summe hatte der Anglerverband Elbflorenz nach eigenen Angaben in den Fischbesatz investiert. Die Fische fühlen sich in der wärmeren Flachwasserzone in der Mitte des Gewässers am wohlsten. Für seltene Vogelarten, wie den Prachttaucher, Sterntaucher und Gänsesäger, ist dieses nahrungsreiche Gebiet allerdings die Adresse zum Rasten und Überwintern geworden. Eine trapezförmige Schutzzone wurde hier mitten auf dem Wasser eingerichtet.

Der Bärwalder See in der Oberlausitz sieht so gut wie fertig aus. Doch bis zur endgültigen Schiffbarkeitsfreigabe für alle wird es hier noch dauern, wie die Chefin der Landesdirektion erklärt. "Die LMBV hat hier ihre Zustimmung noch nicht erteilen können, weil sie zu viele Sanierungsverpflichtungen am See noch erledigen muss", so Kraushaar.