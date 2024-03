Betreutes Angeln Sachsens größter Angelteich erlaubt Fischen ohne Schein

Die Teichwirtschaft Petershain aus Quitzdorf am See hat einen neuen Angelteich eingerichtet. Wie das Unternehmen mitteilte, handelt es sich bei der 36 Hektar großen Wasserfläche um den größten kommerziellen Angelteich in Sachsen. In ihm schwömmen besonders viele Fische ganz unterschiedlichen Fischarten und -größen, hieß es. Deshalb sei das Gewässer für Angler besonders attraktiv.