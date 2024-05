Wie lebt es sich in einem Umgebindehaus für 20.000 Euro?

Dabei sei das Haus baulich in einem guten Zustand gewesen. Einiges zu tun gab es trotzdem: "Wir haben die Blockstube professionell sandstrahlen lassen von einem Tischler", erzählt die Hausbesitzerin. So kam unter mehreren Schichten Lack das Originalholz wieder zum Vorschein, aus dem die Blockstube besteht - das Wohnzimmer der Familie und Herzstück des Hauses. Die niedrigen Decken von rund 1,90 Meter in der Blockstube stören Schönfelder nicht. "Ich finde es eigentlich eher heimelig, also gemütlich und beschützend und nicht einengend", sagt sie.

Unzählige Arbeitsstunden, Hilfe ist im Dorf garantiert

"Seit 2018 haben wir an Materialkosten noch mal so rund 10.000 Euro investiert", erzählt Schönfelder. "Und die Arbeitsstunden kann ich nicht zählen", sagt sie und lacht. Die 43-Jährige macht fast alles am Haus selbst, bekommt aber auch Hilfe von Nachbarn. "Wenn ich etwas noch nicht kann wie Verputzen oder Mauer, dann frage ich hier im Dorf und jemand erklärt es mir." Es würden ihr aber immer neue Dinge auffallen, die zu tun sind. "Man wird nie fertig mit so einem alten Haus."

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Trotzdem bereue sie nicht, in das Haus gezogen zu sein - ganz im Gegenteil. Früher hat sie mit ihrer Familie in Bochum in einer Eigentumswohnung gewohnt "mit Heizung und Fernwärme, doppelt verglast und energetisch saniert. Und ich würde es nicht mehr tauschen wollen", sagt sie. In so einem alten Haus lebe man "naturnah", man bekomme viel mehr von den Temperaturschwankungen und dem Wetter draußen mit. "Wir finden das sehr schön, das erdet unheimlich."

Schönfelder genießt die Ruhe in Bertsdorf-Hörnitz

Und auch aus Bertsdorf-Hörnitz will sie nicht mehr weg. "Ich komme aus der Großstadt. Und mir gefällt hier, dass man hier Luft und Raum zum Atmen und zum Sein hat. Hier sind deutlich weniger Menschen. Hier ist deutlich weniger Grundrauschen. Hier ist es ruhig, hier kann man noch denken, man ist nicht dauernd abgelenkt"; erklärt sie.

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer