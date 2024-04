Saale-Holzland-Kreis Wie ein Lese-Café das kulturelles Leben einer Gemeinde bereichert

Das kleine Café "Petit Cockette" in Bürgel will das kulturelle Leben im Ort wieder etwas aufleben lassen. Dort gibt es seit diesem Jahr einen Lese-Café-Tag - immer am letzten Dienstag im Monat. Inhaberin Dagmar Posse-Schmeißer sagt: Lesen und Kultur sei wichtig, vor allem jetzt, wo die Bibliothek in Bürgel geschlossen ist.