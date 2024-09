Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Unter Polizeischutz CSD in Görlitz und Zgorzelec fordert sicheres Leben für queere Menschen

28. September 2024, 13:22 Uhr

"Gleiches Recht für Alle": So lautet das Motto des dritten Christopher Street Days (CSD) in Görlitz und Zgorzelec. Mehrere hundert Menschen wollen sich am Sonnabend für Vielfalt, gleiche Rechte und ein sicheres Leben für alle queeren Menschen einsetzen. Das Besondere an diesem CSD: Er führt auch über die Grenze in die polnische Nachbarstadt Zgorzelec. Damit trotz Gegendemonstration alles friedlich bleibt, ist die Polizei mit großem Aufgebot vor Ort.