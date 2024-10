Die Eishalle in Niesky ist wieder geöffnet - zwei Wochen später als im vergangenen Jahr. Die Tornados vom Eislaufverein durften am Wochenende zum ersten Mal über das frische Eis fegen. Es war das erste Training des Eishockey-Teams auf Kufen im Heimatstadion. Hunderte hatten sich in einer Petiton für einen früheren Start in die Saison eingesetzt.



Die Elternsprecherin der Nachwuchsmannschaft Tornado Kids, Jennifer Härtel-Fietze, beklagt den späten Start im Gespräch mit MDR SACHSEN: "Ich würde es gern mit den Worten von meinem Sohn sagen: 'Das Trockentraining ist auf Dauer immer ein bisschen langweilig, weil wir immer nur rennen müssen'". Zudem bräuchten die Eishockeyspieler für ihren Sport eben Eis.